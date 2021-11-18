Benzin ve motorine zam yolda
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) sosyal medya hesabından, akaryakıt fiyatlarına zam gelebileceğini açıkladı.
Enerji Petrol 18.11.2021, 11:40
PÜİS'ten yapılan açıklamada: Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, Cumartesi günü benzin ve motorin gruplarında fiyat artışları olabileceği ifade edildi.
AKARYAKIT PİYASA YORUMU
Uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde 20.11.2021 CUMARTESİ gününden geçerli olmak üzere Benzin ve Motorin gruplarında fiyat artışları beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.
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