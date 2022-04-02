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Benzine indirim geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol 02.04.2022, 09:39
Benzine indirim geldi

Araç sahiplerini sevindiren haber az önce geldi. Akaryakıt şirketleri tabelalarındaki fiyatları yeniledi. Bu kapsamda benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. 

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

#benzin #indirim
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