Benzine indirim

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine dün 28 kuruşluk, dünden önceki gün de 44 kuruşluk zam gelmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

NTV