Benzine indirim yolda

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Kurşunsuz Benzin 9,59 TL/LT 20,19 yüzde 110 Motorin UltraForce 9.36 TL/LT 22,97 yüzde 145 arttı.

Benzin fiyatı 1 yılda yüzde 89, dizel fiyatı 1 yılda yüzde 125 zamlanmış oldu.

Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi

Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 21.05

Benzinin litresi 18.14

Ankara

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 18.35

İzmir

Motorin litresi 21.29

Benzinin litresi 18.34

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.