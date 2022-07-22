Brent petrolün varil fiyatı 105,12 dolar

Dün 106,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 105,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

Asya'daki güçlü talep işaretleri ve Hindistan'da benzin talebinin yüksek fiyatlara rağmen haziran ayında rekor seviyelere yükseldiğine yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. Ancak dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talep düşüklüğüne işaret eden veriler, doların değer kazanması ve ekonomik resesyona dair endişelerin güç kazanması gibi temel ekonomik beklentiler fiyatları yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,19 ile 105,37 dolar aralığının direnç, 104,80 ile 104,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.