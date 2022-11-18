Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artış gösterdi.

Dün 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 90,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş etkili oldu. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasını ve petrol fiyatlarının desteklenmesini sağladı.

Gelecek dönemde petrol ve doğal gaz tedarikinde yaşanacak muhtemel aksamaların arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyeceği tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.

Öte yandan ABD'de Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirlerinin talebi daraltması endişeleri fiyatlardaki yükselişi kısıtlayan unsurlar oldu.

Fiyatlar, Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi nedeniyle de baskılanıyor. Ülkede, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uygulanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,50 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 90,24 ile 90,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.