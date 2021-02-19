Brent petrolün varili 63,48 dolar

Dün 65,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 63,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,95 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde ender görülen dondurucu soğuk havanın ardından rafinerilerin faaliyetlerine devam etmelerinin zaman alacağı ve bu durumun talepte bir boşluk yaratacağına ilişkin endişeler, fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

AA