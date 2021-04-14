Brent petrolün varili 64,50 dolar

Dün 64,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 artışla 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş olduğu tahmininin talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

AA