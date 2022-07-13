Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirimin gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı.

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirim öncesi benzin fiyatları ise Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL.

Gelen son dakika bilgisine göre LPG'ye de 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam gelecek.