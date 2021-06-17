Cezayir'den demir alan LNG gemisi Türkiye'ye geldi
12 Haziran'da yola çıkan LNG gemisi 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip.
Enerji Petrol 17.06.2021, 10:35
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 12 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 14.32'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.
AA
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