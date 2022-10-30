Çin'de elektrik üretimi 9 ayda yüzde 2,2 arttı

Çin'de elektrik üretimi, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış kaydetti.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, bu yılın 9 ayında elektrik üretiminin yüzde 2,2 artarak 6,3 trilyon kilovatsaate ulaştığını duyurdu.

Söz konusu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 18,9, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 25,8 ve termal enerjiden elektrik üretimi yüzde 6,1 artarken, hidroelektrik üretimi yüzde 30 ve nükleer enerjiden elektrik üretimi de yüzde 2,7 azalış kaydetti.

Çin'de yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle ülkenin en büyük akarsuyu olan Yangzı Nehri (Gök Irmak) ve kollarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu hidroelektrik üretimi azalmıştı.

Enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden karşılayan Siçuan eyaletindeki kuraklık nedeniyle ağustosta elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.