Çin'in kömür üretiminde artış

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde kömür üretiminin yıllık yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar tona ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl sonbaharda kömür arzının azalmasına bağlı elektrik sıkıntılarının yaşandığı ülkede, bu yıl kömür üretiminin artırıldığı gözleniyor.

Eylülde günlük kömür üretimi ortalama 12 milyon 890 bin tona ulaşırken geçen yıl kasımda kaydedilen yüksek seviyeyi aştı. Günlük üretim, 10 Kasım 2021'de 12 milyon 50 bin tona ulaşarak o güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkenin en büyük üretim merkezi Şanşi eyaletinde ilk 9 ayda 977,91 milyon ton kömür üretilirken çıktı miktarı önceki yıla göre yüzde 10,5 arttı. Eyaletteki kömürle çalışan elektrik santralleri, diğer bölgelere yıllık yüzde 14,6 artışla 105,35 milyar kilovat saat elektrik sağladı.

Elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlandığı Çin'de geçen yıl küresel fiyatlarının artması nedeniyle eylül ayında kömür üretiminde ve buna bağlı elektrik arzında sıkıntılar yaşanmıştı.

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte plansız kesintiler yapılmış, iç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde aksamalara yol açmıştı.