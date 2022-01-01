Doğal gaz fiyatlarına zam
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin ocak ayına ilişkin tarife tablosunda yer alan yeni fiyatlara göre mesken abonelerinin kullandığı doğal gaza yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Enerji Petrol 01.01.2022, 02:00
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.
Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Kaynak: AA
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