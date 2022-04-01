Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide yüzde 50 zam
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.
Enerji Petrol 01.04.2022, 09:08
Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30 zam yapıldı.
BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldığını açıkladı.
Açıklamaya göre; konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam geldi.
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