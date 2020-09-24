Doğu Akdeniz Konferansı başladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun gerçekleştirdi.

Konferansın "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu" başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan söz alacak. İlk oturumun moderatörlüğünü gazeteci Meryem İlayda Atlas üstlenecek.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu. Doğu Akdeniz meselesini ikili bir anlaşmazlığa indirgeme çabalarına rağmen bu sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığı açıktır. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlatma fırsatını memnuniyet ile karşılıyoruz; zira diplomasi her daim doğru yoldur. Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltmalı; adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız." düşüncesini dile getirdi.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nda Altun, "Bugün, Doğu Akdeniz meselesinin anlaşılması için sorulması gereken bir dizi soruyu yanıtlamak için toplandık.Gerginliğin azaltılmasını, bölgenin bir barış ve istikrar havzasına dönüştürülmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

DİPLOMASİ VURGUSU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün saat 12:00'de başlayacak olan Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda Mavi Vatanımız'daki tüm meseleleri ele alacağız. Türkiye'nin hakkaniyet ve iş birliği vizyonunu tüm muhataplarımıza net bir şekilde anlatarak diplomasinin önemini bir kez daha vurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7