Dün indirim bugün zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 44 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da 9,09'dan satılan benzinin litresi 9,53'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,18'den 9,62'ye, İzmir'de ise 9,19'dan 9,63'e çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Dolar kurundaki aşırı oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Kurun yükselmesi ya da düşmesi fiyatlarda sürekli değişikliğe neden oluyor. Dün benzine 58 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden 1 gün geçmeden kurun yükselmesi nedeniyle benzine bugün tekrar zam geldi.