Elektrik faturaları için başkentte kritik zirve!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçerek bugün 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleriyle toplantı da buluşacak

Vatandaşın tepkisini çeken elektrik faturaları için hükümetin kararlılığı sürüyor. Faturalarda şirketlerin ciddi bir artışa gittiğine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bugün çok önemli bir zirve gerçekleşecek. Elektrik faturaları ve fiyatların masaya yatırılacağı toplantı için gözler Bakan Dönmez'de olacak.. Bakanlık 21 dağıtım şirketiyle yapacağı zirvede, indirim formüllerini konuşacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini toplayacak. Saat 14.00'te yapılacak toplantıda altyapı yatırımları ve mevcut durum görüşülecek.

SUNUM YAPACAKLAR

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin plan ve yol haritaları masaya yatırılacak. Yetkililerin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Dönmez ayrıca, yetkililerden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

FİYATLAR MASADA, GÖZLER BAKANLIKTA

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda son dönemde vatandaşların isyan ettiği elektrik fiyatları da masada olacak. Toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) yönetimleri de katılıyor. Bakanlık başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

Sabah

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