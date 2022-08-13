Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 522 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 600 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 30 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 78 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 438 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.