Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 198 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 270 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 44 bin 324 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 363 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 192 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.