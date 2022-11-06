Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 889 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 74 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 631 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 89 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı, 32 bin 380 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.