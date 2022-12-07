Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 701 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 520 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 255 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 68 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 27,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Dün 17 bin 710 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 897 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.