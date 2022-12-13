Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 876 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 47 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 158 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Dün 9 bin 853 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 731 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.