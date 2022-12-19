Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 714 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 338 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 146 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 78 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile linyit santralleri ve yüzde 14,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Dün 10 bin 412 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 347 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.