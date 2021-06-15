Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 313 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 976 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 24 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,2 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 958 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 902 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA