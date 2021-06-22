Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 125 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 973 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 902 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 815 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA