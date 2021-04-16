Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 68 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 4 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 820 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,40 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,08 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11263 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 415 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA