Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 742 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 515 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 967 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 135 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 768 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA