Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 164 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 537 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 278 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 423 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 579 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA