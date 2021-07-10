Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 627 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 231 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 31 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 830 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA