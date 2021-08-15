Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 753 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 221 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 999 bin 391 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 208 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,6 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 928 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA