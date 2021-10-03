Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 368 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 715 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 839 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 838 bin 642 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,3 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 4 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 33 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA