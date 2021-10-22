Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 953 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 722 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 250 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 536 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 45,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 82 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA