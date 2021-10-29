Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 658 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 714 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 214 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 171 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,4 ile linyit santralleri ve yüzde 12,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 928 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 787 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.