Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 241 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 951 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 636 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 65 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 584 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 917 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.