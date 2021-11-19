Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 172 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 177 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 800 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 736 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.