Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 681 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 3 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 342 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 3 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.