Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 11.00'deki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 215 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 827 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 87 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 426 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 797 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 856 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.