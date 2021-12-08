Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 103 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 290 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 214 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 660 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.