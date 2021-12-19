Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 61 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 114 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 219 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 164 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 55 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 123 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.