Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 16 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 904 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 984 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 771 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 17 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.