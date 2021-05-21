Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 322 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 623 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 374 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,69 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,26 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,36 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 877 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 217 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA