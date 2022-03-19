Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 34 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 77 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 971 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 970 bin 236 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 120 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.