Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 184 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 150 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 520 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile linyit santralleri ve yüzde 15 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 360 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 808 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.