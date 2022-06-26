Elektrikte günlük üretim ve tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 665 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 984 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 454 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 324 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.