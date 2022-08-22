Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 550 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 222 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 140 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 122 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 464 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.