Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 465 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 506 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 918 bin 401 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 696 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 297 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.