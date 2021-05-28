Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 263 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 510 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 174 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 17 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 120 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA