Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 594 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 668 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 217 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 604 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 30 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.