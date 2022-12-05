Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 284 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 945 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 732 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 180 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,5'er payla linyit santralleri ve doğal gaz santralleri izledi.

Dün 13 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı, 22 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.