Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 971 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 194 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 382 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Dün 9 bin 853 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 614 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.